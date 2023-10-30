Полковник ВСУ: Россия готовит свой флот к эвакуации 1 30.10.2023, 9:18

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В Крыму слишком небезопасно.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневном обзоре боевых действий на 24 Канале рассказал, что россияне могут перебазировать флот из Севастополя. В Крыму раздались очередные взрывы.

Свитан отметил, что в ночь с 28 на 29 октября в Крым шли 36 БПЛА. Если россияне сбили их так, как над Курской АЭС, то свою задачу они выполнили. Взрывы раздавались в районе Евпатории. Там расположены системы ЗРК оккупантов.

«То есть продолжается борьба за господство в воздушном пространстве. После таких атак дронов можно ожидать ракетных ударов по военным объектам Крыма. В частности, по кораблям, поэтому Россия действительно рассматривает вариант перебазирования их в Новороссийск и на оккупированную часть Грузии», — сказал Свитан.

Летчик-инструктор отметил, что Россия не может забрать свои самолеты из Крыма, потому что тогда она потеряет Запорожье и Херсонщину. Потому туда и перебазировали самолеты МиГ-31К. К сожалению, пока у Украины нет ракет, которые достали бы до Бельбека, кроме «Нептунов».

«Для ударов по этому аэродрому требуются ATACMS на 300 километров, Storm Shadow, SCALP. Но для прохождения этих ракет следует уничтожить систему ПВО, прикрывающую подобные объекты. Над этими задачами наши спецслужбы и работают», — считает Свитан.

По словам полковника запаса ВСУ, любой нефтеперерабатывающий завод, а тем более рядом с фронтом – абсолютно легальная военная цель. Этот объект снабжает оккупантов топливом. Без топлива армия засыхает и не может выполнять задачи.

«Похоже, что атаковали этот завод дроны с радиусом работы 500 км. Очевидно, что это работа ГУР, потому что у него есть такие «бобры», способные преодолевать подобные расстояния. Методическое уничтожение оккупантов и на их территории постепенно продолжается», — заключил Свитан.

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