В Минской области никто не хочет идти в директора 10 30.10.2023, 9:38

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Ищут даже главного патологоанатома.

В Минской области не хватает десятков руководителей государственных организаций, сообщается на сайте Миноблисполкома. Без главных начальников на данный момент остается 41 учреждение, пишет «Зеркало».

Нет начальника у Минского областного патологоанатомического бюро, а также у Раковского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов. Без руководителей живут Борисовский районный архив и Борисовская укрупненная типография имени 1 Мая, а также Зональный государственный архив в Молодечно и Узденский государственный колледж.

В агросекторе пустуют должности директоров у «Пионер-Агро», «Крупского райагросервиса», «Рыбокомбината Любань», «Мядельского агропромэнерго».

Ищут начальника также в КУП «Слуцкводоканал», КПУП «Смолевичский водоканал», КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Солигорского района», КУП «Стародорожский ремонтно-строительный участок».

Нужны руководители и в других областях страны. Согласно базе государственной службы занятости, в Беларуси не хватает более 650 директоров и их заместителей. Так, в Витебске нужен замдиректора культурно-спортивного центра ТРУП ВОБЖД — то есть транспортного республиканского унитарного предприятия «Витебское отделение Белорусской железной дороги».

А в Минске разыскивают руководителя в отдел закупок Республиканского центра полярных исследований. Нужен директор и футбольному клубу «Молодечно-2018». В Барановичах ищут художественного руководителя в местный ДК. А в Светлогорске Стройтресту №20 не хватает гендиректора.

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