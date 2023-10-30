Шойгу предупредил Китай об угрозе 8 30.10.2023, 9:39

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Запад якобы хочет спровоцировать прямое военное столкновение ядерных держав.

Запад якобы может спровоцировать прямое военное столкновение ядерных держав, поддерживая Украину в противостоянии с Россией, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в Китае, пишет The Moscow Times.

По его словам, США и НАТО всерьез рассчитывает, что им удастся подорвать безопасность России и «лишить нас воли к сопротивлению». Запад взял курс на нанесение России «стратегического поражения» в «развязанной против нас гибридной войне», а «в качестве тарана цинично выбрана Украина, которой отводится роль лишь расходного материала», сказал Шойгу.

Несмотря на это, Россия готова к политическим дискуссиям по «постконфликтному урегулированию украинского кризиса» и по «параметрам дальнейшего сосуществования с Западом в целом», отметил министр обороны РФ.

Однако в ходе этого урегулирования, по его словам, нужно обеспечить равноправные отношения между всеми ядерными державами — постоянными членами Совбеза ООН, «которые несут особую ответственность за поддержание мира и глобальной стабильности».

«Чтобы сформировать справедливый, многополярный миропорядок, требуется обновить архитектуру международной безопасности, придать ей большую устойчивость», — сказал Шойгу.

Он также отметил, что претензии Запада в адрес России по поводу снижению Москвой порога применения ядерного оружия беспочвенны. Россия отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но «речи о его разрушении не идет», подчеркнул министр обороны РФ.

«Ядерная доктрина России не изменилась и по-прежнему предусматривает применение ядерного оружия только в двух случаях: в ответ на ядерный удар противника либо при наличии угрозы существованию России, даже если против нее применяются обычные средства вооружения», — напомнил Шойгу.

Пекинский Сяншаньский форум проводится с 2006 года. В этом году в нем принимают участие главы оборонных ведомств Азиатско-Тихоокеанского региона и ряда государств Европы. Визит Шойгу в Пекин состоялся спустя две недели после поездки в Китай президента РФ Владимира Путина, где он провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и принял участие в форуме «Один пояс, один путь».

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