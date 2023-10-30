ISW: Ситуацией в России может воспользоваться ФСБ 30.10.2023, 9:55

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Z-пропагандисты встревожены.

Штурм аэропорта Махачкалы и другие антисемитские выступления и погромы в Дагестане и на Северном Кавказе подрывают текущие усилия Кремля представить Россию как якобы «религиозно толерантную» страну. Ситуацией может воспользоваться ряд российских силовиков, тогда как «военкоров» уже беспокоит риск превращения антисемитского бунта в Дагестане во внутренний «антироссийский».

Так события в Дагестане оценивают аналитики Института изучения войны.

Они констатируют, что текущие антисемитские демонстрации в Республике Дагестан и в других регионах Северного Кавказа подчеркивают обострение межэтнической и межрелигиозной напряженности в России .

Кремль не отреагировал на демонстрации быстро и, похоже, доверил немедленную реакцию региональным властям. Это попытались сделать такие официальные лица, как глава Дагестанской Республики Сергей Меликов, глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов и глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков. 29 октября они призвали жителей Северного Кавказа воздержаться от агрессивных действий и пресечь попытки разжигания межнациональной розни. Кроме того, координационный центр мусульман Северного Кавказа отдельно осудил антисемитские акции после первых демонстраций в регионе еще вечером 28 октября. Министр национальной политики Дагестана Энрик Муслимов и министр по делам молодежи Камиль Саидов позже прибыли в аэропорт Махачкалы 29 октября, чтобы пообщаться с демонстрантами, но, похоже, не смогли помешать их штурму. Позже Меликов назвал демонстрацию нарушением закона, а главное управление МВД Северо-Кавказского федерального округа предупредило о незаконности «проведения демонстраций» без предварительного разрешения и согласования.

События в Дагестане разрушают усилия Москвы представить Россию как якобы «религиозно толерантную страну». Кремлю, вероятно, будет трудно заверить избирателей, что ситуация под контролем, а также убедить еврейскую аудиторию, что еврейские меньшинства в России могут чувствовать себя безопасно, констатируют аналитики ISW. Пресс-секретарь Главного раввината России в Дагестане Овадья Исаков 29 октября заявил, что сотни еврейских семей в Дагестане должны вообще покинуть Дагестан и РФ, потому что «Россия — не спасение», поскольку «в России тоже были погромы». При этом еще несколько дней назад, 25 октября, Владимир Путин на встрече с лидерами нескольких российских религиозных организаций, в частности лидерами иудейской и исламской конфессий, декларировал якобы «гармоничное развитие межнациональных отношений на основе согласия и взаимопонимания между людьми разных этносов, традиций, вероисповеданий» в России. Эти недавние усилия Кремля в ISW называют попыткой России сыграть на теме защиты религиозных меньшинств, чтобы завоевать благосклонность мусульманской и еврейской аудитории на фоне войны между Израилем и ХАМАСом, а также уменьшить напряжение, вызванное растущим ультранационализмом Русской православной церкви.

Российские ультранационалистические круги уже демонстрируют обеспокоенность, что антисемитские демонстрации распространятся из Дагестана и Северного Кавказа на другие территории России. Отдельные российские ультранационалисты попытались переложить вину на украинскую информационную операцию, однако другие выразили обеспокоенность тем, что антисемитское движение может распространиться и станет фактором внутренней дестабилизации или «антироссийской» деятельности в РФ. Один из российских военных блогеров задал риторический вопрос, ждать ли «погромов» в Москве, и заявил, что события в Дагестане могут привести к ситуации, похожей на убийства этнических русских в Таджикистане и Чечне в 1990-х годах. В ISW также ожидают, что российские ультранационалисты могут начать резко критиковать реакцию российских властей на антисемитские выступления в Дагестане, поскольку в нескольких источниках уже появились нарекания на «слабую» официальную реакцию.

Обострением этнорелигиозного напряжения в России, возможно, попытаются воспользоватьсяглава Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, чтобы вернуть расположение Владимира Путина, прогнозируют в ISW. Российские «военкоры» напоминают о провале задекларированной Путиным еще в 2012 году политики об использовании миграции для решения демографических проблем России. При этом российские блогеры жалуются на недостаточный уровень интеграции мигрантов в российское общество. Один из ведущих военкоров заявил, что «единственный шанс остановить миграционную чуму — написать „русскую“ изоляционную программу в отношении коренного населения и мигрантов». По его мнению, только Путин «может все остановить и вернуть назад». «Для этого на его орбиту должен слетать кто-то из очень доверенных людей, вроде Бортникова или Бастрыкина, и лично его убедить в необходимости смены миграционной политики. В противном случае, все останется как было и нас [Россию] ждет внутренняя война за субъектность», — пишет этот российский блогер. В ISW обратили внимание на это упоминание о Бортникове и Бастрыкине, предполагая, что сейчас они выпали из ближайшего к Путину круга, хотя являются людьми, которые необходимы диктатору для решения проблемы этнорелигиозного напряжения в России, связанного с мигрантами из Центральной Азии.

ISW напоминает, что Кремль, как правило, медленно реагирует на события, которые обостряют этнорелигиозную напряженность в российском обществе. Это часто лишь разжигает новый цикл такого напряжения, включая гнев российских ультранационалистов на российское правительство за бездействие, что еще больше усиливает этнорелигиозные конфликты. В российском информационном пространстве Бортников и Бастрыкин могут стремиться представить себя людей как способных разорвать этот круг, считают в ISW.