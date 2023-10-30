Белорусские пограничники доставили на латвийскую границу тела мигрантов, а затем забрали 3 30.10.2023, 10:14

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Провокация раскрыта.

27 октября латвийские пограничники у государственной границы на белорусской стороне заметили группу людей, которые переносили тело на самодельных носилках, сообщает Delfi.lv со ссылкой на Государственную пограничную охрану Латвии.

Чтобы предотвратить возможное незаконное пересечение границы, латвийские пограничники отправились на место происшествия, где увидели, что к латвийской границе несут человека и оставляют его лежать на земле, а рядом с ним кладут еще одного без признаков жизни.

Латвийские пограничники продолжали наблюдать за ситуацией, но эскалации не произошло, и через некоторое время прибыли белорусские пограничники, которые убрали тела.

Латвийские пограничники были готовы реагировать. В прошлом им уже приходилось вызывать бригады службы неотложной медицинской помощи для оказания первой помощи людям, доставленным на территорию Латвии или пойманным на ней, истощенным и часто обмороженным, чтобы предотвратить угрозу их здоровью и жизни. Спасти людей в таких ситуациях удается не всегда, сообщает Delfi.lv.

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