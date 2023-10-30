закрыть
30 октября 2023, понедельник, 11:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусские пограничники доставили на латвийскую границу тела мигрантов, а затем забрали

3
  • 30.10.2023, 10:14
  • 7,840
Белорусские пограничники доставили на латвийскую границу тела мигрантов, а затем забрали
Архивное фото

Провокация раскрыта.

27 октября латвийские пограничники у государственной границы на белорусской стороне заметили группу людей, которые переносили тело на самодельных носилках, сообщает Delfi.lv со ссылкой на Государственную пограничную охрану Латвии.

Чтобы предотвратить возможное незаконное пересечение границы, латвийские пограничники отправились на место происшествия, где увидели, что к латвийской границе несут человека и оставляют его лежать на земле, а рядом с ним кладут еще одного без признаков жизни.

Латвийские пограничники продолжали наблюдать за ситуацией, но эскалации не произошло, и через некоторое время прибыли белорусские пограничники, которые убрали тела.

Латвийские пограничники были готовы реагировать. В прошлом им уже приходилось вызывать бригады службы неотложной медицинской помощи для оказания первой помощи людям, доставленным на территорию Латвии или пойманным на ней, истощенным и часто обмороженным, чтобы предотвратить угрозу их здоровью и жизни. Спасти людей в таких ситуациях удается не всегда, сообщает Delfi.lv.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Страшнее атомной войны
Страшнее атомной войны Ирина Халип
Похищение Руси
Похищение Руси Виталий Портников
Как пытают женщин в белорусских тюрьмах
Как пытают женщин в белорусских тюрьмах Наталья Радина
Это стало возможным благодаря солидарности евреев и белорусов
Это стало возможным благодаря солидарности евреев и белорусов Леонид Невзлин