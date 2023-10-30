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В Донецке погиб топ-боевик «ДНР»

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  • 30.10.2023, 10:25
  • 5,582
В Донецке погиб топ-боевик «ДНР»
Константин Ланчак

Якобы в ДТП.

В Донецке погиб топ-офицер оккупантов-подполковник Константин Ланчак «Хорват».

Как сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан «Штирлиц», оккупант погиб в результате ДТП.

«Подполковник Ланчак Константин «Хорват» наконец отбегался, вернее отъездился - ДТП», - отметил «Штирлиц».

Отмечается, что Ланчак родился в Торезе Горловского района и был участником так называемого «ополчения» Донбасса с первых дней войны в 2014 году. Создал банду «Октава», которая стала артиллерийским дивизионом. Участвовал в боях в Иловайске и Дебальцево, на Донецком и Горловском направлениях. В 2022 году со своим дивизионом участвовал в боях на юге и в Мариуполе – там получил многочисленные ранения, полгода восстанавливался.

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