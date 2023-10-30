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Общественный транспорт в Минске ждут изменения

  • 30.10.2023, 10:31
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Общественный транспорт в Минске ждут изменения

Начнут с трамваев.

В Минске в ближайшее время начнут испытывать программу, которая предоставит приоритет в движении общественному транспорту. Для этого будут задействованы светофоры. Первыми эту программу опробуют на трамваях.

Этот вид общественного транспорта получит «зеленую улицу» в тестовом режиме уже в этом году, пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на генерального директора «Минсктранса» Олега Дзюбенко

Дзюбенко также прокомментировал просьбы людей продлить некоторые уже существующие маршруты. "Всем горожанам обеспечить движение по городу без пересадок просто невозможно" , – сказал директор "Минсктранса". По его словам, протяженность маршрута определяется на основе изучения пассажиропотока. К тому же, по его мнению, с введением единого проездного финансово не обременительно делать пересадки. 

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