Почему снова заговорили о смерти Путина Владимир Фесенко

30.10.2023, 10:39

4,642

Владимир Фесенко

В РФ возможны самые разные сценарии.

Продолжается активное обсуждение темы «смерти Путина», в том числе и относительно того, кому выгоден этот «вброс»

Пока информация телеграм-канала «Генерал СВР» и профессора Валерия Соловья о «смерти Путина» воспринимается абсолютным большинством наблюдателей как конспирологическая фантазия или как информационная провокация (с теми или иными мотивами).

У меня тоже на данный момент преобладает скепсис относительно этой информации. Но мой скепсис не абсолютен. Процентов двадцать я бы оставил на возможность сценария, похожего на то, что озвучил профессор Соловей. Девять месяцев назад я написал несколько шутливый текст «Появится ли новый „самозванец“ в России?», в котором напомнил, что в российской истории существует традиция «самозванцев» и с учетом темы двойников Путина этот сюжет может в разных формах вновь проявиться. В том числе там был описан и сценарий, озвученный профессором Соловьем. С учетом недавнего и очень странного пригожинского мятежа, а также противоречивых настроений в российских элитах, я не исключаю возможности самых разных сценариев развития политической ситуации в России.

Что касается «вброса», то все не так однозначно. У профессора Соловья действительно неоднозначная репутация. Многие его подозревает в связях с российскими спецслужбами, или, хотя бы, с некоторыми их представителями, бывшими или даже нынешними. И даже статус «иноагента» и изгнание Валерия Соловья из МГИМО не переубедили его критиков. В его прогнозах и заявлениях всегда была очень сильная конспирологическая компонента. Но немало его инсайдов подтверждались. Тему болезни Путина и его возможной смерти Соловей качает уже несколько лет. Про двойников Путина он также говорит уже довольно давно.

Могут быть самые разные объяснения этого «вброса» о якобы смерти Путина.

Самая простая версия — это специальный информационный проект Соловья, его «фишка», которую он раскручивает уже несколько лет, привлекая к себе особое внимание. И вот сейчас — кульминация. Но почему именно сейчас? Ответа на этот вопрос ми не знаем.

Еще одна правдоподобная версия — профессора Соловья используют втемную его таинственные информаторы. Кто это — мы не знаем. Это могут быть представители спецслужб или одной из «башен Кремля». Версия о смерти Путина может запускаться и в конкурентных целях (борьба конкурирующих группировок в Кремле, в частности для дискредитации Патрушева). Сам профессор Соловей, который не скрывает своих политических амбиций, намекает, что эта информация может быть использована для делегитимации нынешнего политического режима в России. Я немного знаком с Валерием Дмитриевичем и могу сказать, что он очень непростой персонаж. Он человек с большими знаниями и хорошими аналитическими способностями. Вряд ли бы он выступал в роли банального «сливного бачка» и некритично озвучивал какую-то информацию, тем более такую особую. В конце концов он рискует своей репутацией, и именно сейчас сильнее всего. Очевидно одно — он своим источникам очень доверяет.

Если это целенаправленный вброс спецслужб, то он может быть направлен и на дискредитацию оппозиции, и на игру на контрасте — на фоне слухов о смерти Путина показать, что он живее всех живых. Некоторые российские оппозиционеры считают, что слухи о двойниках путина, а также о его болезни и даже смерти нацелены на то, чтобы расслабить оппозиционную публику. Мол, зачем бороться против режима, немного подождите и Путин сам «скопытится», либо уже ушел в мир иной, но об этом объявят позже.

Какое из объяснений «вброса» профессора Соловья является более правдоподобным, меня мало волнует. На мой взгляд, для Украины и украинцев это не столь важно. Мы противостоим имперской России, а не только Путину. И это противостояние может продолжаться и после Путина. А вот россияне пусть сомневаются и задают вопрос, который их предки задавали и сотни лет назад: «А настоящий ли царь»?

Владимир Фесенко, New Voice

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».