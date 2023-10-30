Аналитики рассказали о рейдах ВСУ на левый берег Херсонщины 30.10.2023, 10:58

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Украинские бойцы высаживаются группами по 50-70 человек.

Российские военкоры подтвердили тот факт, что украинские защитники ежедневно совершают рейды через Днепр и удерживают свои позиции на левом берегу Херсонщины. Аналитики из американского Института изучения войны озвучили информацию по ситуации на левобережье Херсонщины за прошедшие сутки.

Z-канал «Рыбарь» сообщает, что накануне ВСУ пытались продвинуться в районе Песчановки и полностью сохраняют за собой «плацдарм» в районе Крынов. При этом он же заявил, что у ВСУ на сегодняшний день нет постоянного стабильного «плацдарма» в этом районе. Другие военкоры из РФ пишут, что накануне был небольшой бой между ВСУ и ВС РФ в районе Дач.

Z-военкор Котенок признался, что украинские защитники обычно форсируют Днепр небольшими группами по 50-70 человек и действуют всегда в трех направлениях. При этом якобы постоянно рейды начинаются с района Антоновского железнодорожного моста. В ответ оккупанты пытаются нанести удары по позициям ВСУ на правом берегу Херсонщины. Только вчера враг нанес удар 30 КАБами.

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