«Крышу срезало, как лезвием»: автомобиль сбил лося на трассе под Минском 30.10.2023, 11:11

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Погибли водитель и годовалый ребенок.

Страшное ДТП случилось на трассе М1. 42-летний минчанин ехал на своем Hyundai и недалеко от поворота к поселку Стайки (Минский район) столкнулся с лосем, внезапно появившимся на проезжей части, сообщил телеграм-канал «МВД Беларуси». В Следственном комитете Беларуси рассказали, что возбудили уголовное дело.

В результате аварии погиб водитель и годовалая девочка. 39-летняя пассажирка в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

Один из очевидцев, оказавшийся на месте происшествия после столкновения, поделился некоторыми подробностями случившегося с «Онлайнером».

— Водитель, видимо, ехал с большой скоростью: у него крышу срезало, как лезвием, — предположил читатель.

По его словам, в машине не было детского сиденья, погибший малыш никак не был пристегнут — его в прямом смысле слова доставали из-под ног матери.

— Пассажирка находилась в сознании. На вопросы ответить не могла, только хрипела и изредка поднимала руки.

«По предварительной информации, автомобиль не оснастили детским автокреслом, ребенок находился на руках у матери, — поделились подробностями в СК. — Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 УК РБ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности гибель двух человек»)».

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