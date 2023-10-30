СМИ узнали о незавидной судьбе ЧВК «Вагнер» 30.10.2023, 11:18

База «вагнеровцев» строится «с нуля».

Частная военная кампания «Вагнера», которую создал ликвидированный Евгений Пригожин, переходит в подчинение Росгвардии. Снова открыт набор наемников.

Издание «Радио Свобода» сообщает, что членам «Вагнера» предложили заключить индивидуальный контракт или они могут продолжить «работать» на условиях действующего.

«Вся структура «группы Вагнера», порядок работы, командиры остаются прежними», - говорится в сообщении.

При этом указано, что база «вагнеровцев» строится «с нуля» в зоне российской агрессии в Украине, а наемников шесть месяцев будут готовить к работе «на ближнем».

Кроме того, те, кто уже перешел в структуры Минобороны РФ, назад в ЧВК вернуться не смогут.

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