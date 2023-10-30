ВСУ форсируют Днепр в трех направлениях 2 30.10.2023, 11:32

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ВСУ форсируют Днепр группами по 50–70 человек в трех направлениях, и это лишь одна из версий происходящего на оккупированном левобережье Херсонской области, высказанных российскими военными блогерами. Их оценки проанализировал Институт изучения войны ISW.

Российские блогеры говорят, что по состоянию на 29 октября украинские силы удерживают позиции на восточном берегу Херсонской области и продолжают рейды через Днепр.

Один из них заявил, что украинские силы безуспешно пытались продвинуться к Песчановке (14 км к востоку от Херсона и в 3 км от побережья Днепра) и сохраняли небольшой плацдарм в районе Крынок (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от побережья Днепра). Однако тут связанный с Кремлем военный блогер возразил, что у украинских сил нет стабильного плацдарма. Он добавил, что российские войска перехватили украинский десант в районе Дачи (10 км к юго-западу от Херсона).

Российские источники также сообщили, что украинские силы продолжают действовать вдоль небольшого железнодорожного моста на восточном берегу реки Днепр.

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