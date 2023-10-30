Литовским военнослужащим запретят выезжать в Беларусь

Литовским военнослужащим запретят выезжать в Беларусь2
- 30.10.2023, 11:33
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И Россию.
Литовским профессиональным военным планируют запретить выезд в страны, представляющие угрозу национальной безопасности Литвы.
Как сообщает LRT, соответствующую поправку к закону предложил Сейму министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
В законопроекте отмечается, что страны и территории, куда профессиональным военным запрещен въезд, будет утверждать правительство. Кроме этого, будет определен порядок исключений, когда по личным обстоятельствам военному нужно посетить недружественную страну, а также когда выезд будет разрешен при условии заполнения специальной декларации.
«Службы разведки и безопасности России и Беларуси ведут активную разведывательную деятельность в отношении граждан Литвы, посещающих территории этих стран. Поездки литовских военнослужащих в эти страны повышают вероятность и риск вербовки и других враждебных действий в отношении них», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.