Литовским военнослужащим запретят выезжать в Беларусь 2 30.10.2023, 11:33

1,506

И Россию.

Литовским профессиональным военным планируют запретить выезд в страны, представляющие угрозу национальной безопасности Литвы.

Как сообщает LRT, соответствующую поправку к закону предложил Сейму министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

В законопроекте отмечается, что страны и территории, куда профессиональным военным запрещен въезд, будет утверждать правительство. Кроме этого, будет определен порядок исключений, когда по личным обстоятельствам военному нужно посетить недружественную страну, а также когда выезд будет разрешен при условии заполнения специальной декларации.

«Службы разведки и безопасности России и Беларуси ведут активную разведывательную деятельность в отношении граждан Литвы, посещающих территории этих стран. Поездки литовских военнослужащих в эти страны повышают вероятность и риск вербовки и других враждебных действий в отношении них», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».