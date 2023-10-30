По второму кругу Телеграм-канал «Родина слонов»

30.10.2023, 11:48

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Мы вновь наблюдаем абсолютную беспомощность российской власти.

Всего четыре месяца прошло с пригожинского бунта, и мы вновь наблюдаем абсолютную беспомощность российской власти. Российские силовики прекрасно научились разгонять митинги безоружных студентов, но катастрофически боятся заниматься разгоном бунтов глубинного народа. Во-первых потому, что для силовиков это социально близкие люди, а во-вторых, потому, что власти боятся гнева этого самого глубинного народа. Нищего, агрессивного, уже давно потерявшего человеческий образ вследствие десятилетий оголтелой пропаганды насилия и взращивания пещерного культа силы. Не дай бог российской власти вызвать агрессию черни против себя. Всего чуть более ста лет назад эта чернь снесла власть императора.

Власти умело использовали настроения глубинного народа против своих врагов в стране, против тех, кто в 2011-2012 гг. выходили на оппозиционные митинги, которые были последним шансом на цивилизационную модернизацию российского политического режима. Однако рано или поздно глубинный народ должен был выйти из-под контроля кремлевских кукловодов. Бунт Пригожина не был единоразовым эксцессом: он был лишь предвестником предстоящей гражданской войны в России и ее распада.

Обоср*вшись в Украине, российские власти вновь вернулись к раскручиванию ксенофобской темы, как это было до аннексии Крыма, чтобы управлять глубинным народом. Однако это крайне опасный инструмент в многонациональной и многоконфессиональной стране, с миллионами агрессивных, необразованных и не стремящихся к ассимиляции мигрантов из Средней Азии, с перенаселенным, очень молодым, а соответственно маскулинным Кавказом, и со стремительно стареющей и сокращающейся долей титульной нации.

Еврейские погромы — это только начало, всего лишь первый опыт агрессивной и неуправляемой толпы в поиске врагов в людях с другими внешними признаками. Потом эта толпа будет требовать новых жертв. Все как сто лет назад.

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