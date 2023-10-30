В ГАИ рассказали, когда начнут штрафовать за «летнюю» резину 6 30.10.2023, 11:55

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В первый раз штраф составит одну базовую величину.

Штрафы за «летнюю» резину сотрудники ГАИ будут выписывать с 1 декабря. Об этом на пресс-конференции «Сезонные негативные факторы оказывающие влияние на состояние общественной безопасности» в Национальном пресс-центре сообщил начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич.

«Хотелось бы напомнить, что есть административная ответственность за ненадлежащую подготовку транспортного средства, несвоевременное оборудование его зимними шинами», — сказал он.

На первый раз штраф составит 1 базовую величину (37 рублей), а при повторном нарушении — от 2 до 5 базовых величин (от 74 до 185 рублей). Штрафовать за летнюю резину будут с 1 декабря по 1 марта.

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