ISW: Герасимов попал в опалу? 30.10.2023, 12:00

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Валерий Герасимов

Критик главы Генштаба РФ назначен командующим оккупационных войск на юге Украины.

Генерал-полковник Михаил Теплинский, командующий Воздушно-десантных войск России (ВДВ), вероятно, назначен новым командующим российской группировкой войск Днепр, которая действует на Херсонском направлении.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

29 октября российские «военкоры» заявили, что командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский заменил генерал-полковника Олега Макаревича на должности командующего российской группировкой войск Днепр, которая действует на Херсонском направлении. Минобороны России пока не объявило об увольнении Макаревича официально и вряд ли сделает это немедленно, учитывая тенденцию Минобороны РФ регулярно скрывать резонансные смены военного командования, отмечают в ISW. Один из российских военкоров заявил, что Владимир Путин отправил Макаревича в отставку во время своего недавнего визита в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону 19 октября. Этот российский источник утверждает, что Теплинского фактически понизили в должности, поскольку до сих пор он был заместителем командующего всей Объединенной группировки российских войск в Украине (хотя, как напоминают аналитики ISW, в последнее время было неясно, действительно ли он занимал эту должность). Относительно Макаревича российские блогеры пишут, что его отстранение «давно назрело» из-за ситуации на Херсонском направлении, а слухи об увольнении появились на прошлой неделе. Также военкоры пишут, что всей Объединенной группировкой российских войск в Украине сейчас якобы руководит заместитель начальника Генштаба РФ генерал-полковник Алексей Ким. ISW отмечает, что не может независимо проверить эти утверждения.

После мятежа Евгения Пригожина ходили слухи об отстранении начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова от управления российскими войсками в Украине. Тогда российские «военкоры» писали, что вместо него руководить театром военных действий со стороны РФ якобы поручили генерал-полковнику Михаилу Теплинскому. Он является известным оппонентом Герасимова и в начале 2023 года в публичных заявлениях выражал недовольство военным командованием РФ.

Однако аналитики Института добавляют: сообщение об увольнении Макаревича указывает на то, что Кремль или российское военное командование могут быть достаточно обеспокоены новым более масштабными, чем обычно, операциями Украины на восточном (левом) берегу Херсонской области. Связанный с Кремлем «военкор» утверждал, что небольшой украинский «плацдарм» в Крынках (поселок на восточном берегу Херсонской области), вероятно, стал причиной устранения Макаревича.

Другие повторили подобные гипотезы, утверждая, что халатность Макаревича и отсутствие командной инициативы привели к неоднократным рейдам ВСУ на восточный берег Херсонской области. «Военкоры» сетуют на то, что украинские «плацдармы» на восточном берегу Херсонской области создали для россиян опасный прецедент, а оккупанты под командованием Макаревича не смогли адекватно противостоять угрозам со стороны ВСУ и отвечать на них. С другой стороны, оппонентам Макаревича, возможно, удалось убедить президента Путина в неспособности этого генерал-полковника эффективно управлять действиями войск РФ на Херсонском направлении на фоне усиления украинских наземных атак.

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