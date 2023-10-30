В Гродненском зоопарке рассказали, как лечили леопарда 1 30.10.2023, 12:08

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иллюстративное фото

Хищная кошка идет на поправку.

Персидский леопард по кличке Жорж живет в Гродно уже около 10 лет. Недавно он начал хромать на заднюю лапу. Выяснилось, что в подушечку лапы врос коготь. Это могло привести к серьезным проблемам, поэтому надо было срочно проводить операцию.

Но как оперировать большую хищную кошку? Со сложной задачей ветслужба зоопарка справилась на отлично, пишет newgrodno.by.

Леопарду вкололи снотворное. После этого спящую кошку передвинули к краю клетки. Сам Жорж остался внутри, а его лапа оказалась снаружи.

«Такая предосторожность была нужна для безопасности ветеринарных врачей. Ведь неизвестно, как животное поведет себя во время наркоза», — рассказали в зоопарке.

Вся операция заняла около часа. Врачи удалили вросший ноготь и привели в порядок другие ногти на задних лапах.

Сейчас Жорж идет на поправку. Чувствует себя леопард хорошо.

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