Украинский гранатометчик попал в оккупанта, который охотился на зайца 3 30.10.2023, 12:55

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«Спасательная операция» попала на видео.

Украинский воин попал в российского оккупанта, который как раз нес пойманного зайца.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заяц после выстрела бойца отскочил в сторону. Видеозапись «спасательной операции» опубликована в соцсетях.

«Оккупант в лесу поймал зайца и уже нес его к себе в «берлогу», пожалуй, уже на ходу перебирая в голове рецепты приготовления. Но, неожиданно для него, на помощь пушистому пришел воин из 1-го механизированного батальона 66-й бригады ВСУ и ювелирным выстрелом из гранатомета - освободил украинского зайца от захватчика», - говорится в комментарии к видео.

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