ВСУ уничтожили ракетой ATACMS российскую систему ПВО С-400

ВСУ уничтожили ракетой ATACMS российскую систему ПВО С-4004
- 30.10.2023, 12:30
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Успешный дебют.
Вооруженные сил Украины (ВСУ) впервые выпустили по Крыму ракету дальнего действия ATACMS. Пострадали 17 оккупантов и пять единиц техники. Среди потерь — система ПВО С-400.
«Крым был атакован ракетами. Предположительно, ВСУ выпустили ракету дальнего действия ATACMS. Пострадали 17 человек и 5 единиц техники», — говорится в сообщениях российских каналов.
ВСУ сообщают, что была уничтожена российская система ПВО С-400.