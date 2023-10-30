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ВСУ уничтожили ракетой ATACMS российскую систему ПВО С-400

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  • 30.10.2023, 12:30
  • 7,176
ВСУ уничтожили ракетой ATACMS российскую систему ПВО С-400

Успешный дебют.

Вооруженные сил Украины (ВСУ) впервые выпустили по Крыму ракету дальнего действия ATACMS. Пострадали 17 оккупантов и пять единиц техники. Среди потерь — система ПВО С-400.

«Крым был атакован ракетами. Предположительно, ВСУ выпустили ракету дальнего действия ATACMS. Пострадали 17 человек и 5 единиц техники», — говорится в сообщениях российских каналов.

ВСУ сообщают, что была уничтожена российская система ПВО С-400.

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