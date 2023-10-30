Эпидемиологи проверили общепит в Минской области 2 30.10.2023, 12:36

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Везде — нарушения.

Эпидемиологи проверили в октябре 35 точек быстрого питания в Минской области и в каждой обнаружили нарушения. Об этом пишет БелТА со ссылкой на врача-гигиениста Ольгу Финскую. Специалисты Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья проверяли места, где продают шаурму, блинчики, хот-доги, пиццу и тому подобные блюда.

В некоторых точках было грязно — специалисты отметили «неудовлетворительное санитарное состояние помещений, инвентаря, оборудования, несоблюдения правил личной гигиены». В других возникли вопросы к качеству продуктов — там готовили из продуктов с истекшим сроком годности, нарушались условия хранения продукции.

Владельцы точек — а их 23 — получили предписания об устранении выявленных нарушений. В 15 случаях было принято решение об изъятии из обращения продукции сомнительного качества (а это более 100 кг). Три объекта получили предписания «о приостановлении деятельности объекта», еще шесть — «о приостановлении (запрете) производства и реализации».

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