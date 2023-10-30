Представлен самый быстрый и экстремальный Ferrari в истории 30.10.2023, 12:50

Суперкар получил гибридную установку с пиковой мощностью 870 сил.

Победитель 24-часовой гонки в Ле-Мане Ferrari 499P получил серийную версию Modificata. Экстремальный суперкар выпустят лимитированной партией, а его цена составит 5,1 миллиона евро. Его подробности раскрыли на официальном сайте Ferrari.

Хотя новый Ferrari 499P Modificata и является серийным, он не допущен для дорог общего пользования – это чисто трековый снаряд. Его владельцы пройдут курс обучения экстремальной езды от Ferrari и смогут участвовать в специальных закрытых мероприятиях на различных гоночных трассах.

Суперкар Ferrari 499P Modificata сохранил гибридную установку гоночной модели, состоящую из 3,0-литрового V6 твин-турбо и электромотора. Однако если для соревнований ее мощность пришлось ограничить (этого требуют правила), то при разработке Modificata инженеры дали себе волю.

В стандартном режиме мощность выросла с 680 до 707 л. с. Мало того, кратковременно (на 7 секунд) при активации функции KERS доступны 870 л. с. Для авто весом в тонну это немало. Динамические характеристики не раскрывают, но наверняка это самый быстрый Ferrari в истории.

Купе Ferrari 499P Modificata оснащено гоночной подвеской с горизонтальными амортизаторами и карбоново-керамическими тормозами. Специально для него разработали трековые шины Pirelli размером 310/710-18 спереди и 340/710-18 сзади.

С виду новый Ferrari 499P Modificata ничем не отличается от гоночного авто. У него карбоновый кузов с огромными килем и антикрылом. Двери поднимаются вверх.

В салоне установлено только одно сиденье, а в отделке преобладает голый карбон. На руль вынесены многочисленные переключатели и цифровой щиток приборов.

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