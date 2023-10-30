Как уехавшим за границу белорусам избежать попадания в базу «тунеядцев» 30.10.2023, 13:06

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Есть несколько легальных вариантов.

Белоруски, которые воспитывают детей до семи лет и выехали за границу, могут претендовать на исключение из базы «иждивенцев». Как пишет zerkalo.io, об этом рассказали в «тунеядской» комиссии Жодино. Напомним, что 2022 году чиновники ввели изменение, по которому выехавшие за границу белорусы попадают в базу «иждивенцев» (кроме случае работы и учебы в странах ЕАЭС).

«Тунеядские» комиссии принимают от населения документы, которые подтверждают их занятость. Если есть основания, то людей исключают из базы «иждивенцев» (если они уже попали в нее).

В Жодино такая комиссия за январь-сентябрь этого года рассмотрела документы от тех, кто уехал за границу.

«Комиссия также рассмотрела исключение из базы не занятых в экономике граждан 67 человек, которые работают в Европе и других странах (не в Российской Федерации и не ЕАЭС), и 16 матерей, воспитывающих детей до семи лет за границей», — сообщили в «тунеядской» комиссии.

То есть, судя по этому сообщению, матерей детей до семи лет включают в базу «тунеядцев», но они могут подать заявление на исключение. Для отцов этих детей такая возможность не предусмотрена, ее убрали с декабря 2022 года.

Напомним, с 2022 года «тунеядцами» считаются те, кто уехал за границу больше чем на 30 дней, даже если трудится или учится за рубежом. Но здесь есть исключение, это не касается тех, кто работает или проходит обучение в странах ЕАЭС — России, Казахстане, Армении, Кыргызстане. Еще исключение — выезд на лечение или в командировку. Напомним, есть еще несколько легальных вариантов, как избежать «тунеядства». К примеру, сдать в аренду недвижимость или стать ремесленником.

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