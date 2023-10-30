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«Не более чем технический персонаж, очередная пешка»

  • 30.10.2023, 13:15
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«Не более чем технический персонаж, очередная пешка»
Виктор Афзалов

Политтехнолог высмеял очередную кадровую перестановку Кремля.

В Минобороны РФ официально заявили о назначении генерал-полковника Виктора Афзалова Главнокомандующим Воздушно-космическими силами. Также в российском оборонном ведомстве упомянули о том, что Афзалов – участник боевых действий.

Очередная «смена голов» вызвала скептическую улыбку у российского оппозиционного политтехнолога Аббаса Галлямова, который в своем время работал спичрайтером Путина.

В интервью Анастасии Федор для YouTube-канала «Фабрика новостей» эксперт напомнил, что события последних полутора лет подтверждают лишь одно: Виктор Афзалов не более чем технический персонаж, очередная пешка.

«Путин менял командующих направлениями, подразделениями, фронтами и группировками с калейдоскопической скоростью. Но по сути ничего не менялось. Они как воевали за счет пушечного мяса, так и продолжают это делать», – подчеркнул Галлямов. Какие-то реальные изменения в тактике противника происходят разве что за счет того, что отдельные российские командиры сами чему-то научились за это время.

«Помню, год назад, когда Суровикина назначили командующим так называемой «СВО» вместо Герасимова, ему такие асаны пели на российских телеканалах, называли истинным русским богатырем, который сейчас придет и всех спасет. И что, что-то поменялось? Он только сдал «славный русский город Херсон», и после этого его понизили в должности, поэтому я делаю вывод, что никаких содержательных изменений происходить не будет и в этот раз», – пояснил политтехнолог.

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