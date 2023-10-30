СМИ: 16 человек из близкого окружения Путина получили португальское гражданство 12 30.10.2023, 13:35

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Среди них – олигархи, военные и высокие чиновники.

За последнее время минимум 25 человек из близкого окружения Путина обратились за получением португальского гражданства. Среди них – олигархи, члены российского правительства, парламента, военные, чиновники, занимающие высокие государственные должности, и банкиры.

Согласно португальскому изданию Expresso 50, россияне обосновывали свои паспортные заявления происхождением от сефардских евреев, изгнанных из Португалии на рубеже XV–XVI веков.

Так, одним из тех, кто уже получил португальское гражданство, является директор Еврейского музея в Москве Александр Борода, которого организация оппозиционера Алексея Навального считает «поджигателем войны» и «гражданским защитником Путина», подчеркивает Expresso.

Также португальское гражданство уже получил Лев Левиев, предприниматель, инвестор, соучредитель соцсети «ВКонтакте», олигарх Год Нисанов, а также связанные с топливным бизнесом миллионеры Александр Смузиков и Александр Каплан.

Перед началом войны португальское гражданство также получил олигарх Роман Абрамович. Согласно изданию, помог ему в этом раввин из Порту Даниэль Литвак, против которого еще в 2022 году было начато расследование по обвинению в незаконной выдаче нескольких десятков свидетельств о происхождении от сефардских евреев.

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