Белорусский блогер сделал бесплатную аэросъемку с дрона для госорганизации 6 30.10.2023, 13:41

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Василий Пашалюк

За это его оштрафовали.

Блогер сделал бесплатную съемку с дрона для белорусской госорганизации, а его за это оштрафовали, пишет Белорусская ассоциация журналистов.

Фотограф из Бреста Василий Пашалюк (известный как Васька-Пилот) разместил на своем Youtube-канале несколько роликов, сделанных с дрона по заказу одной из государственных организаций. Прокуратура Брестской области посчитала, что съемки велись без предварительного разрешения, за что фотографа оштрафовали на 370 белорусских рублей.

В конце сентября Александр Лукашенко подписал указ, по которому физлицам в Беларуси запрещено покупать, хранить и использовать дроны. Меру объяснили «соображениями безопасности».

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