Кремль расписался в собственной беспомощности
- Анатолий Несмиян
- 30.10.2023, 14:01
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Объяснения Пескова не объясняют ничего.
Кремль, наконец, решил отреагировать на события. Произошедшее в Махачкале названо «вмешательством внешних сил». Так его охарактеризовал Песков.
Как в насквозь терроризируемой властью стране внешние силы могут собрать огромную толпу, мотивировать ее и бросить на стратегический объект, Песков уточнять не стал.
Получается, что все эти миллионы силовиков, каратели, жандармерия, тайная полиция и армия не смогли ничего сделать с каким-то телеграм-каналом, который, по версии властей, и организовал вчерашние события. Либо эти внешние силы без малейших для себя сложностей разгуливают по охраняемой территории и реализуют свои зловещие планы, а вся эта машина террора ни сном ни духом?
Простые объяснения не объясняют ничего, но создают впечатление, что власть держит руку на пульсе и о чем-то в курсе.
Анатолий Несмиян, Telegram