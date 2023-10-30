Кремль расписался в собственной беспомощности Анатолий Несмиян

30.10.2023, 14:01

6,870

Анатолий Несмиян

Объяснения Пескова не объясняют ничего.

Кремль, наконец, решил отреагировать на события. Произошедшее в Махачкале названо «вмешательством внешних сил». Так его охарактеризовал Песков.

Как в насквозь терроризируемой властью стране внешние силы могут собрать огромную толпу, мотивировать ее и бросить на стратегический объект, Песков уточнять не стал.

Получается, что все эти миллионы силовиков, каратели, жандармерия, тайная полиция и армия не смогли ничего сделать с каким-то телеграм-каналом, который, по версии властей, и организовал вчерашние события. Либо эти внешние силы без малейших для себя сложностей разгуливают по охраняемой территории и реализуют свои зловещие планы, а вся эта машина террора ни сном ни духом?

Простые объяснения не объясняют ничего, но создают впечатление, что власть держит руку на пульсе и о чем-то в курсе.

Анатолий Несмиян, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».