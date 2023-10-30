Арестованы работники «Нафтана» 2 30.10.2023, 14:18

4,306

«Судья» — Зинаида Болоболова.

Дела нескольких задержанных разбирала 18 октября печально известная судья Новополоцкого городского суда Зинаида Болоболова. Накануне несколько человек попали под милицейский «хапун» прямо на проходной.

Двум «нафтановцам» Болоболова назначила по 13 суток ареста за наличие на страницах в «Одноклассниках» одной или нескольких «экстремистских» ссылок. Еще одного коллегу арестовали на 15 суток за репосты из трех «экстремистских источников». Все трое осуждены по ч. 2 ст. 19.11 КоАП. По милицейским протоколам, милиционеры заметили признаки правонарушения месяц назад, 15 сентября.

Еще одного работника «Нафтана» суд признал виновным в «несанкционированном пикетировании» по ст. 24.23 КоАП.

Непосредственно в день задержания на его странице «ВКонтакте» нашли фотографии с бело-красно-белыми флагами и надписью «Белорусский протест: цепи без солидарности». Свои вины он не признал, как пишет ПЦ «Вясна».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».