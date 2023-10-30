В лесу в двух минутах от Минска продается большая и уютная квартира 30.10.2023, 14:57

Как частный дом, только высоко.

В Ждановичах продается двухуровневая квартира, которая, при желании, может стать альтернативой загородному дому. Она большая, двухэтажная и находится в лесу. Realt.by рассмотрел это предложение внимательнее.

Квартира находится в панельной 19-этажке на улице Парковой, 3А. Это в километре от МКАД по дороге на резиденцию «Заславль-2».

Квартира имеет площадь 88,9 квадрата и занимает два этажа — 17-й и 18-й. У нее вот такая планировка:

На первом (17-ом) этаже находится большая кухня-гостиная с выходом на лоджию, а также санузел. Все оформлено в стиле частного дома.

На второй (18-й) этаж ведет вот такая лестница:

На этом уровне расположились две спальни, гардеробная и санузел.

Здесь тоже есть своя лоджия, откуда открывается вот такой вид:

Видно, что на ремонте тут особо не экономили: все сделано из неплохих материалов, установлена бытовая техника Bosch, есть кондиционер.

Сам же дом хоть и панельный, но зато со шлагбаумом.

А главное преимущество этой многоэтажки — расположение. Лес — прямо за окном, Минское море — в шаговой доступности, проспект Победителей — в километре. До центра Минска — 15 минут на машине.

За квартиру просят 139 тысяч долларов (1564 доллара за метр).

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