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На Wildberries для белорусов ввели дополнительную плату

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  • 30.10.2023, 15:01
На Wildberries для белорусов ввели дополнительную плату

За что и сколько просят?

Wildberries отказалась от политики предоставления клиентам в Беларуси бесплатных пакетов – теперь их будут давать только за деньги, причем маркетплейс объяснил такую меру благородными мотивами.

С 30 октября Wildberries начал взимать со своих белорусских клиентов деньги за пакеты. Об этом нововведении Wildberries предупреждает пользователей в их личных кабинетах.

До этого момента маркетплейс предоставлял пакеты тем, кто сделал заказ, бесплатно. Теперь же они будут стоить в диапазоне от 17 до 51 копейки – после оформления покупки сумму спишут с карты, привязанной к аккаунту на маркетплейсе.

По словам представителей интернет-площадки, нововведение связано с заботой об окружающей среде и со стремлением внести свой вклад в сокращение количества мусора с содержанием пластика.

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