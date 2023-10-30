Детей расстреляли спящими: новые подробности зверского нападения «кадыровцев» на семью в Волновахе 30.10.2023, 15:09

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Осторожно, жестокие кадры.

Во временно оккупированном Волновахе Донецкой области «кадыровцы» убили семью из девяти человек, среди которых дети.

Трагедия произошла в ночь на пятницу, 27 октября. В Наталию и Андрея приехали родственники праздновать День рождения свекрови. А уже ночью всех девяти человек не стало – двое «кадыровцев» расстреляли всех прямо в постели, преимущественно выстрелами в голову.

Родственники, которых пустили на место зверства, отметили, что ценные вещи остались на местах — ничего не пропало, пишет apostrophe.ua.

По предварительным данным, причиной зверства мог стать конфликт главы семейства Андрея с военным РФ чеченцем, который и причастен к убийству.

Так выглядит список убитых:

Капканец Никита 2018 г.р.

Капканец Анастасия 2014 г.р.

Хатынский Дмитрий 2003 г.р.

Капканец Александр 1998 г.р.

Капканец Екатерина 1996 г.р.

Капканец Наталья 1994 г.р.

Капканец Андрей 1992 г.р.

Капканец Татьяна 1972 г.р.

Капканец Эдуард 1970 г.р.

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