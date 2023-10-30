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В Беларуси за девять месяцев цены на алкоголь выросли на 13,6%

  • 30.10.2023, 15:10
В Беларуси за девять месяцев цены на алкоголь выросли на 13,6%

В следующем году стоит ожидать еще большего подорожания.

За 9 месяцев 2023 года цены на алкоголь в стране выросли на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут «Вашы Грошы». В следующем году стоит ожидать еще большего подорожания.

Увеличение цен на алкогольные товары во многом связано с ростом ставок акцизов. На 2023 год такой рост был запланирован на уровне 31,1%. Но, поскольку на следующий год планируется гармонизация ставок акцизов с Россией, то можно предположить, что нас ожидает дальнейший рост цен на алкогольные товары.

Если смотреть по категориям алкогольных напитков, то цены на водку выросли в этом году на 16,1%, рост цен на пиво в годовом выражении в сентябре 2023 года составил 1,4%, цены на вино по сравнению с прошлым годом повысились на 10–15%.

Авторы материала отмечают, что рост цен на алкоголь в этом году явно опережает общий рост цен в экономике.

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