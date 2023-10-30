База ПВО и не только: ВСУ устроили «горячий» день в Крыму 5 30.10.2023, 15:25

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Украина использовала ракеты ATACMS.

Украинская армия с ночи понедельника наносит удары по целям в аннексированном Россией Крыму, следует из сообщений очевидцев, ВСУ и российских властей. На западе полуострова, как утверждается, поражен военный объект стратегической важности, сообщает «Радио Свобода».

Российские телеграм-каналы заявили о ночной атаке на зенитный ракетный полк вблизи села Оленевка на самом западе полуострова. Издание «Астра» без указания источника утверждает, что ранены 17 военнослужащих, уничтожены несколько автомобилей.

Живущий в Севастополе российский военный блогер Борис Рожин утверждает, что удар наносился американскими тактическими ракетами ATACMS, которые не удалось сбить. Официально эта информация не комментировалась.

Украинская служба «Радио Свобода» отмечает, что в районе Оленевки действительно базируется российский полк ПВО. В августе военная разведка Украины сообщала об уничтожении на западе Крыма пусковой установки самого современного российского комплекса ПВО С-400.

Центр стратегических коммуникаций украинской армии в понедельник заявил, что в Крыму поражен «стратегический объект противовоздушной обороны российских войск». Подробности не приводятся.

A large missile just struck a target in Russian-occupied Crimea, somewhere near Sevastopol.



Could that have been an ATACMS strike that was recorded on film? pic.twitter.com/UhpB0heKOf — Visegrád 24 (@visegrad24) October 30, 2023

В Севастополе объявляли воздушную тревогу в районе обеда. В городе прозвучали четыре взрыва, сообщает редакция Крым.Реалии. Российская администрация отчиталась, что сбила две воздушные цели. Обломки, как утверждается, упали на территории средней школы.

Минобороны России заявило, что на рейде городского порта были перехвачены украинские морские дроны. Еще два попытались проникнуть в бухту Херсонеса, утверждает Рожин.

В Севастополе был виден дым, местные власти сообщали, что это дымовая завеса. В сети распространяются видео пусков российских зенитных ракет, как утверждается, они сняты во время этой атаки. Движение автотранспорта по мосту через Керченский пролив из Крыма в Россию было закрыто.

Quite some action ongoing in Sevastopol Bay.



Even though most explosions seem to be anti aircraft fire or debris coming down, locals on the ground report of smoke coming from the sea terminals.



Source: https://t.co/A3MYHD4dMD#Ukraine #Sevastopol #Crimea pic.twitter.com/g7wTebuEBZ — (((Tendar))) (@Tendar) October 30, 2023

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