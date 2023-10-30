Европейские дипломаты почтили память жертв репрессий в Куропатах 5 30.10.2023, 15:35

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В 1937-м году там были расстреляны представители белорусской интеллектуальной элиты.

Дипломаты страны Евросоюза, Великобритании и Швейцарии, работающие в Минске, посетили Куропаты. Они почтили память жертв репрессий.

«Чтобы отметить Дзяды, День памяти предков, в соответствии с традицией, охватывающей три десятилетия, базирующиеся в Минске дипломаты ЕС, Великобритании и Швейцарии посетили Куропаты, чтобы почтить память бесчисленных жизней и неизмеримых талантов, погибших от бедствия тоталитаризма», – говорится в сообщении представительства Евросоюза в Минске.

В нем также подчеркивается важность народного мемориала.

«Как народный мемориал Куропаты являются свидетелем неустанного труда многих отважных белорусов, которые проявили большую заботу о защите достоинства жертв и национальной исторической памяти в условиях потрясений нашего времени. Мы надеемся и молимся, чтобы уроки истории были усвоены», – добавили в представительстве.

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