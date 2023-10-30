Как Кремль потерял Центральную Азию 3 Петр Олещук

30.10.2023, 15:45

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Петр Олещук

Россию больше не боятся.

Как известно, несколько дней назад состоялась встреча министров иностранных дел Европы и Центральной Азии. На встречу с представителями ЕС пришли министры иностранных дел стран ЕС, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. ЕС проинформировал участников встречи об 11 пакетах санкций против РФ и подчеркнул важность ориентированного на результат диалога и сотрудничества в контексте режимов ограничений Евросоюза. «ЕС подчеркнул важность предотвращения обхода санкций, и участники согласились продолжать свое сотрудничество по этому поводу», — добавляется в совместном заявлении.

Как известно, именно эти государства в значительной степени выступали «транзитными пунктами» импорта в РФ необходимых подсанкционных товаров. Настолько «успешно», что Кыргызстан уже даже успел попасть под санкции США. Понятно, что не одно это государство участвовало в схемах, но это был сигнал для всех, и сигнал услышали. Как дальше все будет развиваться, конечно, не ясно. ЕС планирует готовить 12-й пакет санкций, о чем было объявлено недавно. Понятно, что появление еще одного «проблемного члена» в виде Словакии под управлением Фицо усложнит процесс, но пока можно сосредоточиться на выполнении предыдущих санкций.

Очевидно, что соглашаясь на встречу с представителями ЕС по санкционным вопросам, министры государств Центральной Азии показывают, что отношения с ЕС беспокоят их значительно больше, чем гипотетическая реакция на это со стороны Кремля. Понятно, что «параллельный импорт» приносит им высокие доходы, однако и идти в конфронтацию с ЕС они тоже, очевидно, не хотят. Видимо, они точно будут готовы поддерживать санкционный режим, по меньшей мере, формально, и здесь уже ключевой вопрос будет заключаться в наполнении санкций конкретным содержанием, с чем в последнее время были проблемы.

Не до конца серьезное отношение к санкциям со стороны Запада позволило РФ адаптироваться к новым условиям, и продолжать накапливать военный потенциал. И это проблема, которую надо решать.

Одновременно с этим, вся эта ситуация показывает следующее. Кремль имеет много денег, получает сверхдоходы, может их тратить. Но эти доходы — это единственный инструмент их политики сейчас. Армянский лидер говорит, что российские войска у них «лишние». Азербайджанцы «выживают» российских «миротворцев». А государства Центральной Азии (еще одной «зоны влияния», о которой так мечтал бункерный дед) ходят к коллегам из ЕС, поговорить о соблюдении антироссийских санкций. Россию не боятся. С ней многие готовы торговать. Если дорого. Но ее не боятся. Для империи, привыкшей полагаться на силу, это не очень приятно. Мягко говоря.

Петр Олещук, «Фейсбук»

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