Затерянный во времени: в польском костеле нашли фрагменты «уникального» иконостаса XVII века 30.10.2023, 15:48

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Находка не похожа на другие известные произведения искусства.

Группа исследователей из Института искусств Польской академии наук (ИМ ПАН) сделала неожиданное открытие, обнаружив на чердаке костела Святого Иоанна Богослова в Новоберезове, Польша, выдающийся памятник истории. Они нашли значительные фрагменты иконостаса 17-го века, уникального произведения искусства, которое проливает свет на культурное наследие региона, пишет Arkeonews.

Эта находка, датированная XVII веком, состоит из 17 фрагментов, каждый из которых имеет разную степень сохранности. Эти фрагменты дают нам возможность заглянуть в сложную структуру, содержащую несколько икон.

Некоторые иконы сохранились на удивление хорошо, тогда как другие получили повреждения. Даже во фрагментарном состоянии иконостас позволяет провести почти полную реконструкцию, открывая структуру, которая охватывает невероятные восемь метров в ширину.

Исследователи сделали это удивительное открытие во время проекта «Консолидация наследия. Инвентаризация и документация памятников на западной границе восточных земель бывшей Речи Посполитой». Фрагменты обнаружили доктор Збигнев Михальчик, Петр Ямский и Ян Новицкий (Dr. Zbigniew Michalczyk, Piotr Jamski, and Jan Nowicki) из команды Каталога памятников искусства в Польше (Catalogue of Art Monuments).

Значение этой находки трудно переоценить. Она имеет культурное, историческое и региональное значение, поскольку не похожа на другие известные произведения искусства. Большинство подобных иконостасов XVII-XVIIІ веков в Российской империи или стали жертвами разрушительного влияния времени, или уничтожены позже. Исследователи нашли очень мало подобных примеров такого исторического значения.

Что делает этот иконостас 17 века действительно выдающимся, так это то, что он является старейшим в своем роде в регионе, и дошел до нас в своем оригинальном состоянии. Эта редкость придает ему уникальную ценность.

«У нас нет никаких сомнений, что это уникальная находка. С самого начала, когда мы поняли, с чем имеем дело, мы были убеждены, что это чрезвычайно важная находка», — сказал Ян Новицкий.

Доктор Збигнев Михальчик добавил, что хотя небольшие реликвии иконостасов XVII века можно найти в других местах, таких как костелы в Бельске Подляском и Августуве, эта находка стоит отдельно.

Это важное открытие уже попало в последний выпуск Art History Bulletin, что показывает его значение в мире искусства и истории. Это напоминание о том, как даже в самых неожиданных местах можно найти кусочки прошлого, обогащая наше понимание культурного наследия.

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