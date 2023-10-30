Массированный ракетный удар ВСУ по Крыму: мощные взрывы попали на видео 1 30.10.2023, 16:02

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Очевидцы поделились кадрами украинской атаки.

В социальных сетях продолжают появляться новые видео ракетного удара ВСУ по позициям российской армии в оккупированном Крыму. Очевидцы стали свидетелями пролета ракет прямо над своими головами, снимая их на камеры мобильных телефонов. Кадры публикует Телеграм-канал «Украина 365».

Согласно поступающей информации, украинская армия нанесла удары по объектам россиян в Севастополе и Саках, где у армии РФ военный аэродром. На одной из записей хорошо слышны мощные взрывы после попадания ракет. В то же время российская оккупационная администрация и МО РФ сообщают, что местной ПВО якобы удалось перехватить все ракеты.

Однако эта информация вряд ли соответствует действительности, поскольку в Сети публикуются видео прилетов и взрывов на территории военных объектов ВС РФ.

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