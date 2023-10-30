закрыть
30 октября 2023, понедельник, 17:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Массированный ракетный удар ВСУ по Крыму: мощные взрывы попали на видео

1
  • 30.10.2023, 16:02
  • 4,788
Массированный ракетный удар ВСУ по Крыму: мощные взрывы попали на видео

Очевидцы поделились кадрами украинской атаки.

В социальных сетях продолжают появляться новые видео ракетного удара ВСУ по позициям российской армии в оккупированном Крыму. Очевидцы стали свидетелями пролета ракет прямо над своими головами, снимая их на камеры мобильных телефонов. Кадры публикует Телеграм-канал «Украина 365».

Согласно поступающей информации, украинская армия нанесла удары по объектам россиян в Севастополе и Саках, где у армии РФ военный аэродром. На одной из записей хорошо слышны мощные взрывы после попадания ракет. В то же время российская оккупационная администрация и МО РФ сообщают, что местной ПВО якобы удалось перехватить все ракеты.

Однако эта информация вряд ли соответствует действительности, поскольку в Сети публикуются видео прилетов и взрывов на территории военных объектов ВС РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип
Страшнее атомной войны
Страшнее атомной войны Ирина Халип
Похищение Руси
Похищение Руси Виталий Портников
Как пытают женщин в белорусских тюрьмах
Как пытают женщин в белорусских тюрьмах Наталья Радина