В России полиция задержала участника акции памяти с плакатом на белорусском языке 4 30.10.2023, 16:04

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Акция памяти жертв политических репрессий состоялась в Йошкар-Оле 30 октября.

В Йошкар-Оле (Марий Эл) сегодня состоялось возложение цветов к мемориалу жертвам политических репрессий. К памятнику пришли родственники репрессированных советскими властями. Власти отказали инициаторам в проведении митинга.

После возложения цветов основная часть участников акции отправилась в музей истории города (он находится в нескольких десятках метров от мемориала), а несколько человек остались привести в порядок место возложения цветов.

В этот момент сотрудники полиции подошли к одному из них — Кириллу Войтовичу. Молодого человека задержали за небольшой плакат на белорусском языке: «Ноч паэтаў. 29-30 кастрычніка. Вечная памяць ахвярам бальшавiцкага тэрору. Жыве вечна».

Плакат он разместил в одной из ниш мемориала — там, где находятся книги о репрессиях и портреты жертв сталинского террора, пишет «Вясна».

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