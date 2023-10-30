Россия стала пустой бензоколонкой 1 30.10.2023, 16:13

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Население РФ столкнулось с кризисной ситуацией с топливом.

С началом полномасштабного вторжения Россия стала страной, не способной обеспечить потребности собственного населения. Речь, в частности, о проблемах с топливом, отмечает «24 Канал».

Кремлевские пропагандисты постоянно транслируют картинку, что в России «все хорошо» и так называемая «спецоперация» хорошо влияет на жизнь граждан. Впрочем, реальное положение дел противоположное. В частности, население столкнулось с кризисной ситуацией с топливом.

Дело в том, что с началом полномасштабного вторжения в Украину России приходится экономить бюджетные деньги. Одним из секторов, на котором в Кремле решили экономить, стало сокращение субсидирования производителей топлива. Это привело к возникновению кризисной ситуации, ведь когда топовый поставщик нефти и газа сейчас не способен обеспечить потребности собственного населения и бизнеса.

Из-за санкций и войны Россия стала пустой бензоколонкой. Кремль потерял возможность компенсировать производителям деньги за поддержание низкой стоимости бензина и дизеля. Когда Россия забрала субсидии, то АЗС и биржи стали продавать горючее по убыточной цене. Это привело к кризису и ограничило поставки продукции на внутренний рынок.

Оккупанты могут решить эту проблему только краткосрочно. Для этого Россия ограничивает экспорт горючего, но внутренний рынок страны-оккупанта мал. В результате российский бизнес горючего имеет огромные убытки. Кстати, подобный подход к решению проблемы каждый раз ослабляет позиции предприятий и отраслей.

Доходы России от нефти и газа снизились вдвое

Экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс рассказал, что за время полномасштабной войны доходы России от продажи нефти и газа уменьшились вдвое. По его словам, страна-оккупант получает около 700 миллионов евро в день, что также является большим доходом.

- По предварительным данным, доходы от продажи нефти и газа по сравнению с теми, какие они были до войны, уменьшились в два раза, но все еще остаются достаточно большими, – отметил Андрюс Кубилюс.

Сейчас в ЕС ищут возможность усилить санкционное давление и максимально ограничить доходы России от продажи нефти и газа.

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