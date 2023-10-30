Паралич воли Алексей Лушников

30.10.2023, 16:21

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Алексей Лушников

Два бунта за полгода — серьезный вызов путинской системе.

События по захвату дагестанскими нацистами аэропорта Махачкалы с целью поиска и уничтожения евреев можно смело отнести к беспрецедентным событиям нашего времени. Ибо снесен важнейший постсоветский культурно-цивилизационный запрет.

Для элит России, по силе своего разрушительного воздействия, это сравнимо лишь с мятежом Пригожина.

Наиболее экономически активная, наиболее административно-талантливая часть российского управленческого класса - это люди, относящие себя к еврейской национальности. Хочет этого кто или не хочет, но это факт очевидный. Исторически именно евреи являются в России локомотивами научного, экономического, технологического и культурного развития.

Опасение погромов сидит в генетической подкорке любого еврея. С постсоветских времён многим казалось,

такое не может повториться. Страна на новом этапе, и исторический опыт современной России не позволит скатиться к махровому черносотенству.

Это оказалось ошибкой.

События последних дней в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии показали восставшую из исторического пепла антисемитскую страну.

Лозунг «смерть яхуди!» (евреям) из кавказских окраин переносится в столицы. Путинские антисемитские эксперименты на удобренной пропагандистской почве дают самые обильные всходы.

Внешняя война или экономический кризис не способны откровенно противопоставить элиты лично Путину. Но это сделали произошедшие еврейские погромы. Стало очевидно: свадьба Путина с ХАМАСом и Ираном породила прямую угрозу их жизням и их капиталам.

Элита не пойдет на баррикады.

Она затаится. Она начнет эвакуацию.

Два сущностных бунта за полгода - это серьёзный вызов путинской системе. В обоих случаях мы видим бездействие власти. Растерянность. Паралич воли.

Впереди 2024 год. Третий бунт может стать для Путина последним.

Алексей Лушников, Telegram

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