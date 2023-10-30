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На минской «Володарке» больше не принимают медпередачи без специального заявления от заключенного

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  • 30.10.2023, 16:30
На минской «Володарке» больше не принимают медпередачи без специального заявления от заключенного

В СИЗО-1 начали действовать новые правила.

С сегодняшнего дня в СИЗО-1 в Минске действуют новые правила приема медицинских передач, сообщают правозащитники.

Таким образом, по указанию Департамента исполнения наказаний, чтобы заключенные могли получить от родственников витамины и лекарства, им нужно сначала обратиться в медчасть с письменным заявлением. При этом отмечается, что необходимость и целесообразность передачи определяется врачом изолятора, после чего он выдает разрешение либо отказывает в ней.

После этого заключенному нужно прислать по почте родственникам заявление с разрешением, а также перечень и количество необходимых лекарств. Только с этим заявлением родные смогут передать медицинскую передачу. Также отмечается, что брать лекарства с собой во время этапа заключенному запрещено, а необходимые лекарства будут ему выдаваться с письменного разрешения врача.

Отметим, что из-за отсутствия качественной медицинской помощи в местах заключения, эти передачи для родственников — единственный способ помочь близкому человеку.

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