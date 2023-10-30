Житель Шклова ударил инспектора ГАИ кулаком «в область лица»5
- 30.10.2023, 16:38
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64-летний мужчина задержан.
В Шклове задержан и помещен под стражу 64-летний житель города. Ему инкриминируется насилие в отношении сотрудника ГАИ.
По версии следствия, мужчина вечером 21 октября в состоянии алкогольного опьянения управлял транспортным средством и был остановлен на одной из улиц Шклова инспектором ГАИ.
«Находясь в служебном автомобиле правоохранителя, он в целях воспрепятствования его законной деятельности нанес ему не менее одного удара рукой в область лица», – заявили в прокуратуре.
Возбуждено уголовное дело. Насколько сильно пострадало лицо сотрудника ГАИ, не уточняется.