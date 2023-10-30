Видеофакт: оккупанты сбегают с поля боя после попытки штурма украинских позиций 30.10.2023, 16:43

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Уцелеть смогли только трое.

Бойцы ВСУ с помощью дронов и артиллерии пресекли попытку оккупантов штурмовать украинские позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, видно, что в штурмовой группе было по меньшей мере восемь оккупантов. Судя по записи, после ударов украинских воинов, только трое из них смогли скрыться с поля боя.

«Великолепные кадры «утилизации» российских военных, которые двигались на штурм наших позиций от операторов роты ударных БпАк 79 ОДШБр «PERUN GROUP». Также на видео можем наблюдать работу нашей артиллерии при отражении этой атаки», - говорится в комментарии к видео.

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