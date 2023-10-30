На валютном рынке Беларуси - серьезные трудности с обменом долларов и евро 2 30.10.2023, 16:44

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Банки готовятся ввести очередные изменения.

Банки обсуждают сложившуюся ситуацию с обменом долларов и евро на белорусские рубли и могут ввести изменения по этому вопросу. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на Ассоциацию белорусских банков. Напомним, финучреждения стали более дотошно оценивать внешний вид банкнот, из-за чего могут отказывать в приеме валюты.

В чем проблема и почему она возникла?

С июля этого года большинство банков стали придерживаться единых правил замены банкнот в иностранной валюте. Для этого разработали единый перечень признаков платежности дензнаков, его одобрил Нацбанк. На этом фоне банки ужесточили требования к внешнему виду валюты, которую пытаются сдать белорусы. К примеру, теперь принимают банкноты, если на них не больше пяти надрывов или надрезов длиной не более 3 мм (или один надрыв или надрез длиной не более 5 мм). При этом заклеенные скотчем надрезы тоже учитываются. Примут также банкноты, на которых есть не больше трех проколов диаметром до 1 мм.

Для некоторых клиентов банков эти изменения превратили обмен валюты в квест, порой приходится обойти несколько разных финучреждений, чтобы сдать доллары или евро. При этом хватает случаев, когда банкноты не принимают нигде, хотя визуально они могут быть неповрежденными.

Ужесточение требований к внешнему виду банкнот вызвано в том числе введенными санкциями против Беларуси. Они ограничивают возможности банков вывозить ветхие доллары и евро, проблема их накопления в банковской системе остается актуальной.

Что хотят сделать банки?

С июля этого года Ассоциация белорусских баков провела несколько рабочих групп, на которых финучреждения обсуждали возникшую ситуацию с обменом валюты из-за введенных изменений. На одной из последних таких встреч говорили о возможной корректировке единого перечня признаков платежности банкнот в иностранной валюте.

«На заседании обсуждены возникающие на практике проблемы использования и возможной актуализации данного единого перечня, а также обучения кассовых работников его применению», — отмечает ассоциация.

При этом не сообщается, какие конкретно изменения могут ввести.

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