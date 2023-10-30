Боевики ХАМАС похвастались задержанием «израильского офицера» 30.10.2023, 16:56

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На фото оказался кум Путина Медведчук.

Террористическая организация ХАМАС похвасталась, что якобы взяла в плен израильского офицера Ицхака Брика. Боевики утверждают, что он был одним из тех, кто руководил подготовкой Армии обороны Израиля к наземной операции в секторе Газа.

Однако с задержанием офицера возник нюанс – палестинские СМИ распространили вместо Брика фото Виктора Медведчука – кума российского диктатора Владимира Путина. Как пишет «Обозреватель», соответствующая информация появилась 28 октября в пабликах, приближенных к ХАМАС.

Боевики похвастались «успехами» бригады Аль-Кассам, которая является военизированным ответвлением группировки ХАМАС. Террористы утверждали, что захватили израильского офицера в отставке Ицхака Брика. «Радостное» событие возглавило топ в новостной ленте сектора Газа, однако боевики в итоге оконфузились с «пленным офицером».

ХАМАС хвастался задержанием Брика, но почему-то выдал вместо него куму российского диктатора Виктора Медведчука. К слову, о попадании в плен к террористам настоящего Ицхака Брика израильские СМИ не сообщали.

Израильский генерал в отставке Ицхак Брик служил в бронетанковом корпусе командиром бригады, дивизии и войск, был командиром военных училищ. Он принимал участие в боевых действиях в качестве командира резервной роты в Войне Судного дня. Около десяти лет он занимал должность комиссара военного омбудсмена Израиля.

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября в сети вспомнили прогноз Брика о палестино-израильской войне. Сейчас офицер анализирует военные события и дает советы Армии обороны Израиля.

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