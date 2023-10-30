Лидчанин пополнил баланс карточки фальшивкой 30.10.2023, 16:58

Как удалось обхитрить терминал?

В милицию в Лиде обратились сотрудники кассово-инкассаторской компании. Дело в том, что после сбора денежных средств из платежного терминала обнаружилась подозрительная купюра в $50. Как оказалось, это действительно доллары, вот только честный номинал их в 10 раз меньше, пишет onliner.by.

Денежный билет изъяли и быстро нашли его владельца, который объяснил, что купюру приобрел на рынке за рубежом и о том, что она поддельная, не догадывался. Судебная экспертиза установила, что купюра действительно является фальшивой: из банкноты в $5 сделана купюра номиналом $50.

На какую сумму был пополнен баланс карт-счета, $5 или $50, не сообщается. Тем не менее следователи уже завели уголовное дело и будут искать «художников».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».