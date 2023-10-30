В Москве омоновец избил сослуживца 5 30.10.2023, 17:10

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Из-за проверки на работе.

В столице России омоновец избил сослуживца из-за проверки на работе — ему не понравилось, что коллега нашёл нарушения в его подразделении.

36-летний Александр — старший лейтенант отряда ОМОНа «Авангард». По данным близкого к российским силовикам Telegram-канала BAZA, 27 октября силовик пришёл проверять подразделение бойцов: Александр должен был оценить, все ли росгвардцейцы правильно надели форму, помнят ли нормативы и взяли ли с собой удостоверения. По итогам проверки Александр выявил несколько недочётов и передал рапорт начальству. Казалось, обычная процедура.

Но эта обычная процедура очень не понравилась капитану и руководителю подразделения, где Александр выявил проблемы. После проверки он подлетел к старшему лейтенанту в здании главного управления Росгвардии по Москве на улице Твардовского, назвал его щенком и нанёс несколько точных ударов по лицу ревизора. Александр обратился в больницу, медики диагностировали у него перелом скулоорбитального комплекса и ушиб мягких тканей правой скуловой области. Мужчине предстоит лечение, а эмоционального капитана ждёт проверка.

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