«У нас даже не было первоначального взноса» 3 30.10.2023, 17:14

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Как белорусы получили 2% кредит в Польше на жилье.

Подписчик телеграм-канала DzikPic поделился историей приобретения своей квартиры в эмиграции с помощью нового кредита в Польше. Вот его рассказ:

- Нам с женой чуть больше 30 лет, в Польшу приехали около двух лет назад — не хотели жить в стране, где «не до законов». Сначала как в длинный отпуск, потом поняли, что надолго.

В январе 2023 года узнали, что скоро запустят программу Bezpieczny Kredyt 2%, и решили действовать. Не могу сказать, что мы мечтали о покупке жилья в Польше, но я достал калькулятор и посчитал.

На тот момент мы платили 3000 злотых за аренду евродвушки. Платеж по кредиту по моим расчётам выходил от 2 600 злотых до 3 000 злотых. То есть, при удачном стечении обстоятельств выходила та же сумма аренды, только ты постепенно становишься владельцем этого жилья (которое при этом имеет фиксированную стоимость).

А еще было ясно, что из-за этой программы спрос на жилье увеличится (и цены тоже). Соответственно, когда, если не сейчас?

Мы присмотрели квартиру мечты в ближнем пригороде (15 км до центра города, 7 км до ближайшего большого ТЦ). Это была двухэтажная 70-метровая квартира-таунхаус с солнечными панелями и современной системой отопления (теплонасос) за $110 тысяч.

Мы узнали в банке, что недвижимость не в Польше не является преградой. У нас есть квартира в Беларуси, которая просто простаивает — аренда в нашем городе очень дешевая, а ремонт хороший. Продать ее не можем из-за нововведений, так что будет ждать нас, на случай если в Беларуси что-то изменится.

Формально у нас даже не было первоначального взноса. Мы просили у банка всю сумму квартиры (430 000 злотых) + ремонт (90 000 злотых). А еще оплатили сопутствующие расходы:

- 10 000 злотых — за резервацию застройщику (пошли в счет оплаты);

- 10 700 злотых — провизия банка за выдачу кредита;

- 2 000 злотых — страховой взнос в BGK за их гарантию (вместо 20% взноса).

Договор с застройщиком подписали в конце апреля на условиях, что заплатим 10 000 злотых в качестве первого взноса, а до 31 августа застройщик получит всю сумму. Если мы не успеваем в срок и показываем хотя-бы один отказ от банка, нам возвращают деньги.

У нас был кредитный агент, с котором мы общались на польском. Но единственный позитивный момент от него — он мог позвонить в банк своим людям и спросить там «ну как дела?» и «что еще надо донести?». А еще, из-за него мы «пролетели» с акцией Алиора, потому что они раздавали 4000 злотых, если подаешься напрямую, без агента.

Детей у нас нет, доход — около 24 тысяч брутто на двоих, оба — ИП.

Мы узнавали условия в нескольких банках.

Pekao одобрил кредит только на заградительных условиях, что означает «мы дадим вам кредит, как вы просили, но вы должны 20% от этой суммы оплатить застройщику». Мы отказались.

PKO долго дурил голову всякими вопросами и выписками (при том, что у нас счета там основные). Требовали показать, с какого именно счёта мы платим за ZUS и сделать все выписки, хотели детальное эссе на тему «что я делаю на работе». А потом отказали, потому что у меня был побыт часовы, а не сталы.

В итоге кредит мы взяли в Alior Bank.

Требований по страхованию жизни банк не предъявил. Необходимо было только застраховать жилье хотя бы самой минимальной страховкой («только стены»), нам она обошлась в Uniqa в 75 злотых. Отдельно мы сделали нормальную страховку в свою пользу за 650 злотых в год, которая включает повреждения имущества и гражданскую ответственность даже за пределами дома.

Кредит взяли сроком на 25 лет, но постараемся скорее закрыть его по окончании льготного периода. В среднем, судя по графику выплат на ближайшие 5 лет, ежемесячный платёж будет колебаться между 2400 и 2800 злотых.

Ключи уже у нас, мы даже начали ремонт. Надеемся заехать до конца декабря.

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