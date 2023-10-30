В Беларусь из Западной Европы смещаются атмосферные фронты 30.10.2023, 17:37

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Фото: Charter97.org

Прогноз погоды на 31 октября - 2 ноября.

31 октября погоду ночью будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние малоактивного фронтального раздела и теплой воздушной массы, поступающей с юго-запада Европы. Облачно с прояснениями, пишет pogoda.by.

Ночью преимущественно без осадков. Утром и днем во многих районах страны пройдут небольшие дожди. Ночью и утром местами будет сгущаться туман. Ветер южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, максимальная днем +11..+17°С, по юго-западу Беларуси до +19°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем падать.

1 ноября страна окажется под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный с переходом на северо-западный порывистый. Температура воздуха в течение суток составит +7..+13°С.

2 ноября погодные условия в стране будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью по востоку республики сохранится влияние фронтального раздела. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по востоку республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..+5°С, максимальная днем будет от +5°С по северо-востоку до +13°С по юго-западу Беларуси.

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