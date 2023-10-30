«Открываю глаза, а надо мной висят пятеро врачей» 30.10.2023, 17:51

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иллюстративное фото

Как белоруска стала донором крови в Польше.

21-летняя белоруска Виктория (имя изменено) живёт в Белостоке. В октябре она впервые стала донором крови. О своём опыте она рассказала MOST.

— Сдавать кровь мы пошли вместе с другом. В отличие от Беларуси, доноры в Польше не получают денежного вознаграждения, хотя могут претендовать на налоговые льготы. Мы о них не думали. Решили просто: раз у нас нет противопоказаний, то почему бы нет; донорство — очень хорошее дело, как по мне. К тому же это отличный способ бесплатно сдать анализ крови на различные заболевания, группу крови и морфологию. Результаты можно забрать на следующий день после забора крови.

В день Х мы решили ничего не есть с утра: думали, что завтрак может повлиять на показатели крови. Как позже выяснилось, это было ошибкой: перекусить с утра нужно.

Мы пришли утром, а вообще в Центре принимают доноров с 7:00 до 14:30. В холле разделись, надели бахилы. Затем поднялись на второй этаж (в Польше это первый), в регистратуре сказали, что хотим сдать кровь как доноры. У нас попросили удостоверение личности. Друг показал ВНЖ, а я — паспорт и номер PESEL.

Нам дали заполнить анкету, где нужно было ответить на вопросы о состоянии здоровья и некоторых аспектах жизни. Например, о татуировках, косметической депиляции, прокалывании ушей и многом другом. Потом каждому выдали номерок и сказали ждать своей очереди.

«Врач попался очень интересный»

Наконец, меня вызвали в кабинет, где сотрудница центра взяла на анализ кровь из вены — на гепатит, ВИЧ и другие заболевания. Вену долго не могли найти — медсестра сказала, у меня очень тонкие. С этим у меня всегда были проблемы. Помню, в Беларуси в поисках вены мне искололи руку. Тогда больно не было, но было очень неприятно и я испугалась. А сейчас медсестра решила взять кровь из боковой вены — аккуратно ввела иглу и быстро наполнила пробирку. Как по мне, очень профессионально.

Дальше — осмотр врача. Снова вопросы о состоянии здоровья, перенесённых заболеваниях и питании. Измерили давление и послушали дыхание. Врач обратил внимание на венозную систему, строение и вес тела, состояние кожи, рта и лимфатических узлов, температуру тела, посмотрел анализы.

Врач попался очень интересный. Говорил по-польски, но сказал, что знает русский и несколько раз как бы случайно использовал в речи русские слова. Шутил, упомянул про белoрусский хаб в Белостоке, сказал, что сам туда ходит на мероприятия. Приятно и легко было с ним общаться. Объяснил, что перед визитом обязательно нужно было выпить хотя бы пол-литра воды. А когда узнал, что я ещё и не позавтракала, отправил получать шоколад и сок, которые обычно выдают донорам уже после процедуры. Велел съесть кусочек шоколада.

Подробно рассказал, сколько крови у меня будут брать и что нужно делать после этого, чтобы восстановиться.

«Повезло, что при падении не ударилась головой»

Дальше — собственно забор крови. В чистом и аккуратном помещении уже лежали другие люди. Весь медицинский инструмент распаковывали при нас, чтобы мы могли убедиться, что всё стерильно. Теперь кровь брали уже из другой руки. Снова долго не могли найти вену, но всё же нашли нужное место и ввели иглу.

Сотрудница центра постоянно спрашивала, хорошо ли я себя чувствую и не принести ли мне воды. Было комфортно, я наблюдала за процессом и другими людьми. Из меня выкачали 400 миллилитров. Сказали полежать ещё некоторое время. В соседнем кресле сидел мой друг.

Потом нужно было подписать бумаги — это этажом ниже. Спускаться было легко, голова не кружилась, вниз помчалась быстро.

Но возле регистратуры начало жутко тошнить, казалось, что-то не так с головой — как будто резко вскочила. Думала, сейчас пройдёт, но всё только нарастало. Помню, как успела сказать доктору, что плохо себя чувствую (беглый польский язык пошёл мгновенно), он вскочил с места и куда-то побежал.

А дальше резко — как будто сменился кадр в фильме — я погрузилась в сон. Мне казалось, что он длился вечно, что уже ночь. В нём было комфортно и спокойно, а главное — мягко. Очень не хотелось вставать. Но из сна меня вырвали. Открываю глаза — в ухе звенит, я лежу на твёрдом полу, мне приподняли ноги, а надо мной висят пятеро врачей, да ещё и улыбаются. Мне кажется, я тоже улыбалась им. Будто всё идёт по плану и я так и задумала. Первый обморок в жизни!

Врачи сказали, мне повезло, что при падении не ударилась головой. Отвели в кабинет. Там был всё тот же весёлый доктор. Сказал, что подобная реакция — абсолютно нормальная для первого раза. В кабинете мне дали воды, предлагали кофе, крепкий чай.

Пока лежала на кушетке, узнала, что друг тоже отключился. Но ему повезло больше — «уснул» прямо в кресле, пока сдавал кровь.

Потом сотрудники центра рассказали, что нужно делать, когда приду домой. Посоветовали больше лежать, не напрягать мозг, хорошо питаться и пить.

Каждому донору после сдачи крови дают девять плиток шоколада и две упаковки сока. Донору полагается два оплачиваемых выходных дня.

Теперь, когда всё пройдено, могу сказать, что это был очень ценный опыт.

Как стать донором крови

Донором крови может стать любой здоровый человек в возрасте от 18 до 65 лет. Обычно у доноров берут 450 миллилитров.

Цельную кровь можно брать у женщин не чаще четырёх раз в год, у мужчин — не более 6 раз в год, а минимальный интервал между сдачами не может быть короче 8 недель. Каждый донор может отказаться от сдачи крови во время сдачи крови, а после сдачи может предоставить информацию о том, что сданная им кровь не пригодна для переливания.

Во время процедуры сдачи крови у небольшого числа доноров (около 2-3% впервые доноров и около 1-2% повторных доноров) может возникнуть обморок, обычно кратковременный. У некоторых людей он может стать реакцией на вид крови или оборудования для её забора.

В день сдачи крови нужно легко позавтракать, накануне исключить алкоголь, жиры животного происхождения, уменьшить количество выкуренных сигарет, не перенапрягаться, выпить не менее двух литров жидкости.

Донору в Польше положены:

- два оплачиваемых выходных дня (день сдачи и следующий день);

- налоговые льготы;

- восстанавливающий паёк после сдачи на 4500 ккал;

- льготы при проезде в общественном транспорте.

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