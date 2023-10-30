РФ под Авдеевкой потеряла много самолетов: эксперт назвал причину 1 30.10.2023, 18:01

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У оккупантов на Донбассе есть дилемма.

Российские оккупанты на Авдеевском направлении на протяжении октября потеряли много боевых самолетов, поскольку бортам противника приходится рисковать для того, чтобы при нынешней интенсивности ударов более качественно выполнять задачи.

Враг под городом Авдеевка Донецкой области использует штурмовики Су-25, и их основные средств поражения - неуправляемы ракеты, у которых дальность поражения ограниченная, поделился украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко на своем Telegram-канале.

- …Набираешь высоту - повышаешь дальность поражения, но становишься более заметным для средств ПВО. Идешь на сверхнизкой - понижаешь эффективную дальность поражения и заходишь ближе к ЛБС (линии боевого столкновения - Ред.), увеличивая тем самым расстояние для отхода. Аналогично и с УАБ (управляемая авиабомба - Ред.), - сообщил эксперт о дилемме противника.

Коваленко подчеркнул, что без авиации возле Авдеевки оккупанты не могут обходиться.

- Говорят, что очередной российский Су-25 сбит в районе Авдеевки. Российской авиации, чтобы более качественно выполнять при нынешней интенсивности ударов, боевые задачи приходится рисковать, и она заходит в зону риска по ЛБС. Результат? Не для каждого самолета этот вылет завершается удачно… Таких потерь боевых самолетов в течение месяца у РОВ не было с февраля, - подчеркнул аналитик.

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